В Петербурге волонтеры спасли двух котят от смерти в затопленном подвале

Кошка и двое маленьких котят едва не погибли в затопленном подвале на Угловом переулке в Санкт-Петербурге. На помощь им пришли волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас», пишет «Бриф 24» .

Отмечается, что питомцы жили в антисанитарных условиях, в помещение абсолютно не поступал солнечный свет. Из-за высокого уровня воды кошки передвигались по старым трубам.

Пленниками оказались котята рыжего и черного окраса. Первого уже удалось пристроить в заботливые и любящие руки. Теперь зоозащитники ищут новый дом второму малышу.