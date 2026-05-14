В Петербурге вновь зазвучали ритмы бачаты после длительного перерыва

После долгого перерыва в Санкт-Петербурге снова прошли уличные опен-эйры по бачате. Танцоры вернулись на набережные Северной столицы, чтобы под музыку забыть о повседневных заботах, написал Piter.TV .

Традиция устраивать танцевальные вечера берет начало в 2000-х годах. Танцоров можно встретить на стрелке Васильевского острова, Дворцовой площади, а также на набережных в Петроградском районе и на Крестовском острове. В 2013 году бачата даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса: под латиноамериканские мотивы одновременно кружились 360 человек.

Бачата зародилась в бедных сельских районах Доминиканской Республики в 1960-х годах. Главный инструмент — простая акустическая гитара. Первоначально это была «песня о горечи», которую исполняли из-за разбитого сердца или в моменты грусти. Но со временем, благодаря композитору Хуану Луису Герра, который добавил роскошные струнные и изменил тексты песен, танец вышел из трущоб и покорил мир.

Жители Санкт-Петербурга отмечают, что бачата дарит им свободу и эмоции. Она помогает им почувствовать себя более раскрепощенными и найти новых друзей. Уличная бачата стала культурным феноменом, способом победить хандру и насладиться красотой города в движении.

Вечеринки обычно проходят до октября и являются бесплатными. Желающие могут попробовать свои силы, а если танцевать не хочется, то просто понаблюдать за тем, как петербуржцы расслабляются под романтичные ритмы Карибских островов.