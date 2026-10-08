В Петербурге вернули почти 39 млн рублей жертвам мошенников с начала года

Судебные приставы Санкт-Петербурга с начала 2026 года добились возмещения ущерба для 129 пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма взысканных средств приблизилась к 39 миллионам рублей. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Одной из потерпевших стала 86-летняя пенсионерка, которой вернули почти 313 тысяч рублей. Средства женщина передала мошеннику четыре года назад. На основании данного инцидента было возбуждено исполнительное производство о взыскании морального вреда.

По данным суда, курьер связался с пожилой петербурженкой по сотовому телефону. В разговоре он ввел женщину в заблуждение и заявил об аварии, которую якобы спровоцировала ее дочь. Для урегулирования вопроса у пенсионерки потребовали 1,2 миллиона рублей. После слов мошенника о возможном семилетнем сроке для дочери женщина упала в обморок. Когда пенсионерка пришла в себя, она встретилась с курьером и отдала 300 тысяч рублей.

Суд назначил 29-летнему курьеру наказание в виде 2,5 лет принудительных работ. С осужденного требовалось взыскать в пользу пострадавшей почти 313 тысяч рублей. После возбуждения исполнительного производства все банковские счета должника были арестованы.

Мужчине ограничили право выезда за пределы России. В отношении его квартиры в Томской области вынесен запрет регистрационных действий.