В Петербурге в ближайшие дни ожидается облачность без существенных осадков

В Петербурге погоду определяет антициклон. В ближайшие дни ожидается облачность без существенных осадков, однако в воскресенье возможен дождь. Атмосферное давление уже выросло до 774 мм рт. ст. Об этом пишет Neva.Today .

В понедельник, 28 сентября, осадков не будет, ветер ослабеет, а температура воздуха составит +16…+17 градусов. К среде, 30 сентября, антициклон усилится, давление поднимется до 780 мм рт. ст.

В дневные часы температурный фон сохранится в пределах +15…+18 градусов. Ночью в Петербурге похолодает до +7…+9 градусов, а по Ленинградской области — до +2…+7 градусов.

По прогнозу синоптика Александра Колесова, следующий атмосферный фронт придет ориентировочно в воскресенье, что может принести дождь. Более точный прогноз появится позже.