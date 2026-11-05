В Петербурге установили мемориал «Всем матерям, сохранившим жизни детей блокадного Ленинграда»

В школе № 191 Красноярского района Петербурга установили мемориал «Всем матерям, сохранившим жизни детей блокадного Ленинграда». Об этом «Петрограду» сообщили в пресс-службе администрации района.

Церемония открытия прошла накануне Дня народного единства. Композицию посвятили женщинам всех народностей, которые спасали детей в осажденном городе и давали им надежду на будущее.

Памятник стал новым прочтением монумента «Матери-черкешенке» в центре аула Бесленей. В 1942 году жители аула помогли 32 детям, оказавшимся в эшелоне, уничтоженном вражеской авиацией под Армавиром. Дети нашли новый приют и получили новые имена, чтобы спастись от преследования нацистами.

Мероприятие посетил потомок девочки с Малой Охты, которую забрали из Ленинграда в Карачаево-Черкесию. После войны она осталась в ауле, работала на заводе и вырастила шестерых детей.

Женщина с ребенком на руках стала символом связи между народами и готовности прийти на помощь в трудную минуту. Изображение арки на стене за скульптурой стало «мостиком» между Петербургом и Бесленеем, а сам памятник — собирательным образом всех матерей страны.