В Петербурге упростили процедуру подачи заявлений на регистрацию брака

В Санкт-Петербурге каждая третья пара, вступающая в брак, приезжает из других регионов России. Для удобства будущих супругов в городе упростили процедуру подачи заявлений, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Заместитель председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния Яков Осипов сообщил, что многие пары выбирают Северную столицу для регистрации брака. По его словам, город заслуженно можно считать свадебной столицей благодаря прекрасным традициям, написал «Петроград».

Чтобы подать заявление в Санкт-Петербурге, теперь достаточно воспользоваться порталом Госуслуг или прийти лично. Сделать это можно за год до планируемой даты торжества.