В Петербурге трудоустроились около 70% выпускников 2025 года

Около 70% выпускников школ, колледжей и вузов Петербурга 2025 года вышли на рынок труда. Об этом со ссылкой на пресс-службу Смольного сообщил Petrograd .

Средняя зарплата молодых специалистов в городе превышает 70 тысяч рублей. В среднем по России показатель трудоустройства составляет 64%, а доход выпускников — 63,1 тысячи рублей.

Наибольший уровень занятости зафиксирован среди специалистов математического, естественно-научного и педагогического направлений — в этих отраслях показатель приближается к 90%.

Ежегодно петербургские вузы выпускают порядка 70–72 тысяч человек, колледжи — еще 29–31 тысячу. С начала 2026 года в городскую службу занятости обратились более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, из них трудоустроились 14,7 тысячи.