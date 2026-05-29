В Петербурге создадут образовательный кластер для подготовки учителей

На базе педагогического колледжа имени Н. А. Некрасова в Санкт-Петербурге появится образовательный кластер. Цель проекта — подготовка учителей. Его реализуют в рамках федеральной программы «Профессионалитет», сообщила Piter.TV пресс-служба городской администрации.

Педагогический колледж имени Н. А. Некрасова стал победителем конкурса на получение федерального гранта. С 1 сентября следующего года здесь начнут обучение 825 студентов по семи педагогическим специальностям. За три года количество учащихся планируют увеличить почти втрое — до 2235 человек.

Партнерами кластера станут Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Российский колледж традиционной культуры и отраслевых технологий, а также колледжи «Звездный» и «Малоохтинский». К проекту присоединятся 16 школ и 8 детских садов. Методическое сопровождение обеспечит Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени Ушинского.

В кластере создадут восемь учебных зон с современным оборудованием. Также предусмотрен учебно-производственный комплекс для практики студентов под руководством потенциальных работодателей. Первые целевые договоры о трудоустройстве планируют заключить в 2027 году. На создание педагогического кластера из федерального бюджета направят 70 миллионов рублей, а городская казна добавит еще 30 миллионов в качестве софинансирования.