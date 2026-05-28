В Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве в парадной дома

Вечером 27 мая на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге произошло тяжкое преступление. В полицию позвонили встревоженные соседи, которые обнаружили неподвижно лежащего мужчину с ножевым ранением в груди. Об этом написала «Мойка78» .

Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия и увезла пострадавшего в больницу, однако медики не смогли спасти жизнь 45-летнего безработного мужчины. Он скончался в медицинском учреждении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали спустя сутки — ночью 28 мая на Авангардной улице. Им оказался 40-летний сосед погибшего, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мотивы преступления пока не раскрываются.