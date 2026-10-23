В Петербурге согласовали облик гостиницы на набережной Обводного канала

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурный облик гостиничного комплекса на набережной Обводного канала. Об этом сообщил «Деловой Петербург» .

Отель второй очереди возведут по адресу: набережная Обводного канала, 130, литера А. Проект подготовило ООО «МС-А» по заказу компании «Петроинструмент». Здание выполнят в современном кирпичном стиле с архитектурной подсветкой, гармонирующей с промышленной застройкой района.

Комплекс включает два ортогонально расположенных блока. В связке с историческим зданием они сформируют полузакрытый благоустроенный двор.

На первом этаже гостиницы разместятся лобби, кафе и конференц-зал, а на последнем этаже — спа-зона. Также проект предусматривает подземную автостоянку.