В Петербурге прошел ежегодный форум волонтеров
Более 250 добровольцев из 51 региона России встретились на ежегодном форуме волонтеров, чтобы обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями.
Форум стал пространством пересечения людей, идей и смыслов. Для участников подготовили сборник лучших практик, накопленных за последние годы.
«В компании „Газпром нефть“ работает свыше 80 тысяч сотрудников. Больше 13 тысяч из них волонтеры, это почти каждый шестой. И вообще волонтерское движение, которому в этом году исполнилось 15 лет, является важным фактором корпоративной культуры нашей компании. В этом году у нас прошло около тысячи волонтерских акций», — подчеркнул начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
Вместе с экспертами по социальному проектированию волонтеры обсудили новые форматы проектов и особенности общения с теми, кому нужна помощь. Добровольцы также говорили об оценке эффективности волонтерских инициатив и мотивации. О своем опыте рассказала актриса Ирина Горбачева.
«На весах твоя личная жизнь со своим ребенком, и жизнь, где ты в прямую спасаешь жизни других людей», — поделилась специальная гостья.
«Газпром нефть» развивает волонтерское движение по программе социальных инвестиций «Родные города». При поддержке компании добровольцы развивают образовательные и культурные проекты, заботятся об окружающей среде, помогают детям, пожилым людям и бездомным животным.
«Здесь заботятся не только о физическом комфорте, создавая удобные условия труда, но и о социальной реализации сотрудников, давая возможность проявить себя в качестве волонтеров», — заявила участница форума Надежда Бачурина.
Всего за 15 лет волонтеры компании реализовали около шести тысяч социальных проектов по всей стране. Ежегодно сотни сотрудников участвуют в корпоративном конкурсе волонтерских проектов и получают гранты на их воплощение, меняя жизнь в регионах к лучшему.