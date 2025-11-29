Сегодня 18:07 В Петербурге прошел ежегодный форум волонтеров 0 0 0 Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Общество

Более 250 добровольцев из 51 региона России встретились на ежегодном форуме волонтеров, чтобы обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями.

Форум стал пространством пересечения людей, идей и смыслов. Для участников подготовили сборник лучших практик, накопленных за последние годы. «В компании „Газпром нефть“ работает свыше 80 тысяч сотрудников. Больше 13 тысяч из них волонтеры, это почти каждый шестой. И вообще волонтерское движение, которому в этом году исполнилось 15 лет, является важным фактором корпоративной культуры нашей компании. В этом году у нас прошло около тысячи волонтерских акций», — подчеркнул начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Вместе с экспертами по социальному проектированию волонтеры обсудили новые форматы проектов и особенности общения с теми, кому нужна помощь. Добровольцы также говорили об оценке эффективности волонтерских инициатив и мотивации. О своем опыте рассказала актриса Ирина Горбачева. «На весах твоя личная жизнь со своим ребенком, и жизнь, где ты в прямую спасаешь жизни других людей», — поделилась специальная гостья.

«Газпром нефть» развивает волонтерское движение по программе социальных инвестиций «Родные города». При поддержке компании добровольцы развивают образовательные и культурные проекты, заботятся об окружающей среде, помогают детям, пожилым людям и бездомным животным. «Здесь заботятся не только о физическом комфорте, создавая удобные условия труда, но и о социальной реализации сотрудников, давая возможность проявить себя в качестве волонтеров», — заявила участница форума Надежда Бачурина. Всего за 15 лет волонтеры компании реализовали около шести тысяч социальных проектов по всей стране. Ежегодно сотни сотрудников участвуют в корпоративном конкурсе волонтерских проектов и получают гранты на их воплощение, меняя жизнь в регионах к лучшему.