В Петербурге прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины за распространение личной переписки

В Северной столице прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, написала Neva.Today .

По сообщению пресс-службы городской прокуратуры, петербуржец тайно получил доступ к личным сообщениям бывшей девушки в социальной сети. Затем из-за ревности мужчина отправил скриншоты переписки третьим лицам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

