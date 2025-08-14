В Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Ленинградские мосты»

Традиционный фестиваль «Ленинградские мосты» вновь пройдет в Санкт-Петербурге. В этом году организаторы добавили новую сцену — куртину у Кронверского бастиона Петропавловской крепости, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Десятый фестиваль будет проходить с 22 по 24 августа на четырех площадках: у Кронверкского бастиона и на Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах.

На сцене выступят более десяти талантливых музыкантов, среди которых Комната культуры, Тося Чайкина, Тима ищет свет, ВИА «Пролетарское танго». Фестиваль «Ленмосты» объединился с «Креативными выходными» команды молодежных пространств «ПРОСТО».

Участников фестиваля также ждут лекции от экспертов в области дизайна и маркетинга, известных блогеров и представителей ведущих коммуникационных агентств. Чтобы принять участие в образовательной программе, нужно зарегистрироваться.