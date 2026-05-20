В Петербурге приняли решение о присвоении имен ранее безымянным скверам и садам

В Санкт-Петербурге приняли решение о присвоении имен 10 ранее безымянным скверам и садам. В городе на Неве появятся такие зеленые зоны, как «Сад Владимира Маяковского». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Он расположен в Центральном районе на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, где также установлен памятник поэту, добавила Neva.Today.

У дома №6 на Смольном проспекте появился «Ливенский сквер», названный в честь княжны Елены Ливен. А территория на Рузовской улице в Адмиралтейском районе у дома №18 получила название «Мирониевский сквер».

Также среди новых наименований — «Тепловодская аллея», расположенная на месте бывшего Тепловодского канала; «Свято-Георгиевский сад» на шоссе Революции; «Парк Рыбачья Слобода» — бульвар в Невском районе; «Глазовский сквер» в Пушкинском районе; «Сквер Полярников» в Комарово и «Сквер Чернобыльцев» в Сестрорецке.