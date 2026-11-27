В Санкт-Петербурге наградят лучших педагогов по итогам 2026 года, премии составят от 50 до 200 тыс. рублей. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас в Петербурге трудятся свыше 35 тыс. учителей, награды по итогам конкурсного отбора получат 90 педагогических работников.

Среди лауреатов — 30 лучших учителей общеобразовательных школ, 40 классных руководителей, 10 педагогических работников государственных профессиональных образовательных учреждений и 10 мастеров производственного обучения. В Смольном отметили, что премии призваны не только отметить личный вклад педагогов в развитие образования, но и подчеркнуть общественное признание их труда.

Ранее сообщалось, что лучшие воспитатели Петербурга получат по 100 тыс. рублей.