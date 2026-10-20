В Петербурге предупредили о вреде селфи на скульптурах львов

В Санкт-Петербурге специалисты предупредили горожан и гостей города, что селфи на постаментах статуй львов на Адмиралтейской набережной вредит памятникам. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник» .

Каждый прыжок на спину льва создает микроудар, а современная одежда с металлическими клепками, молниями и высокой подошвой усиливает абразивное воздействие, отметили в публикации.

Главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов отметил, что у горожан отношение к памятникам отличается от туристического: «Для петербуржца же памятник — это молчаливый сосед, соучастник судьбы и хранитель личной, почти интимной памяти».

По его словам, такое чувство воспитывается с детства, когда родители показывают детям скульптуры не как иллюстрации из учебника, а как произведения искусства. Поводом для предупреждения стал 11-й сезон светозвукового шоу «Поющие мосты», во время которого некоторые зрители забирались на постаменты львов, чтобы посмотреть событие.