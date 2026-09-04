В Петербурге после реконструкции открылся корпус санатория «Сестрорецкий курорт»

В Санкт-Петербурге завершили масштабную реконструкцию третьего корпуса легендарного санатория «Сестрорецкий курорт». Госстройнадзор выдал разрешение на ввод обновленного здания в эксплуатацию, сообщил «Деловой Петербург» .

Проект значительно расширил возможности здравницы. Количество номеров увеличилось с 260 до 399, включая 12 комнат для маломобильных гостей. На первом и подземном этажах разместился современный медицинский центр площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров с приемно-диагностическим и лечебным отделениями.

Второй и третий этажи занял физкультурно-оздоровительный комплекс более 2,2 тысячи «квадратов», где установлены 25-метровый бассейн, сауна, тренажерный зал, зал ЛФК и восемь массажных кабинетов.

Полное восстановление всего курорта завершится к концу этого года — началу следующего. В перспективе развитие территории продолжится по соглашению, подписанному на ПМЭФ-2026 между администрацией города и инвестором.