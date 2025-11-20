В Петербурге поймали подозреваемого в крупном мошенничестве

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Кемерово. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным правоохранителей, с 2023 по 2025 год подозреваемый заключал договоры на поставку металлопроката, представляясь партнером компаний, работающих в этой сфере. Получив предоплату, он исчезал вместе с деньгами. Ущерб превысил миллион рублей.

За подозреваемым был объявлен федеральный розыск. Оперативники уголовного розыска Петербурга задержали его на Арцеуловской аллее и доставили в отдел полиции Приморского района. Сейчас следственные действия продолжаются.