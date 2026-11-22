Более трех тысяч единиц спецтехники и 122,5 тысячи тонн противогололедных материалов подготовили в Санкт-Петербурге к зимнему сезону. Об этом сообщил сайт Petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Предстоящей зимой в городе планируют очищать от снега и наледи кровли 13 652 многоквартирных домов. К работам привлекут 884 штатных кровельщика, до 2,2 тысячи сотрудников подрядных организаций и 132 специалиста Фонда капитального ремонта.

Для уборки улиц дорожные службы задействуют 1 671 спецмашину, садово-парковые предприятия — 336, а жилищные агентства — 1 251 единицу техники и свыше тысячи мотоблоков.

Кроме того, с 1 января 2027 года городским коммунальщикам проиндексируют зарплаты. При работе в одну смену выплаты дворникам составят 74,2 тысячи рублей, а механизаторам — 112,6 тысячи рублей.