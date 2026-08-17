В Петербурге планируют возвести девять многофункциональных комплексов к 2030 году

К 2030 году в Санкт-Петербурге появится девять новых многофункциональных комплексов. Пять из них будут построены в результате реновации существующих зданий, сообщил «Деловой Петербург» .

Среди проектов реновации — реконструкция фабрики «Скороход» на Заставской улице, которую реализует «Охта Групп». Также планируется обновление НИИ «Источник» на Петроградской стороне от ГК «Бестъ».

Не обойдется без изменений и СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, за реновацию которого возьмется ГК «КВС». Кроме того, в планах — обновление института имени Вавилова на Васильевском острове от компании «Арсенал».