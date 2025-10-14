В Петербурге определили наиболее высокооплачиваемые профессии

Согласно анализу заработных плат в Санкт-Петербурге, наибольший доход получают менеджеры высшего и среднего звена — 150 тысяч рублей в месяц. Наибольший рост зарплат наблюдается у сотрудников, занятых в автомобильном бизнесе, написал «Петроград» .

Пресс-служба hh.ru сообщает, что средняя заработная плата петербуржца увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом и достигла 87,2 тысячи рублей. Это уступает только зарплатам в Москве (104,6 тысячи) и в Центральном федеральном округе (90,1 тысячи).

Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге предлагают в сферах высшего и среднего менеджмента, автомобильного бизнеса и консалтинга, стратегии и инвестиций. Также высокие показатели зафиксированы в сельском хозяйстве, недвижимости и строительстве.

Наибольший прирост зарплат наблюдается в автомобильном бизнесе — на 25,4 тысячи рублей. Следом идут бухгалтерия и финансы — на 14,9 тысячи рублей, а также стратегическое, инвестиционное и консалтинговое направления — на 13,6 тысячи рублей.

Эксперты считают, что Санкт-Петербург сохраняет статус одного из экономических центров страны благодаря развитию IT-компаний, сфер финансов, консалтинга и услуг.