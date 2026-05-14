В Петербурге оборудуют новые пешеходные переходы к началу лета

В Санкт-Петербурге активно работают над повышением безопасности пешеходов. Рядом с зелеными зонами и местами отдыха появятся новые пешеходные переходы, написал «Петроград» .

По сообщению официального канала комитета по транспорту Петербурга в MAX, в городе установят 29 новых нерегулируемых пешеходных переходов. Первые из них уже появились в поселке Репино — на Приморском шоссе у дома 443, а также на пересечении улицы Репина и Прямой улицы. До 5 октября новые переходы появятся в десяти районах города, включая Приморский, Невский, Выборгский и Красносельский.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге продолжают делать улично-дорожную сеть более доступной для маломобильных граждан. До конца недели в городе планируют оборудовать семь парковочных мест для людей с инвалидностью.