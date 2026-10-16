В Петербурге обновили восемь конечных станций для водителей автобусов

В Санкт-Петербурге восемь конечных станций общественного транспорта переоборудовали по новому стандарту. Об этом gazeta.spb.ru сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

На обновленных площадках создали комнаты отдыха, душевые и столовые. Ежедневно ими пользуются больше двух тысяч водителей автобусов. Через эти станции обслуживают 67 маршрутов и около 10 тысяч рейсов в сутки.

Директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов отметил, что обновление затрагивает не только помещения и территорию. По его словам, формируется единый стандарт с современными столовыми, комнатами отдыха, душевыми и медицинскими кабинетами.

Проект «Идеальная конечная станция» запустили в 2025 году. Он предусматривает модернизацию отстойно-разворотных площадок и создание современных зон отдыха для водителей. В комитете по транспорту добавили, что модернизация ждет свыше 40 конечных станций.