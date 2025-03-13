В Петербурге объявили конкурсы на озеленение парков и садов

В Санкт-Петербурге начинается благоустройство парков и садов. Уже объявлены конкурсы на выполнение работ по озеленению, сообщила Neva.Today.
Например, в муниципальном образовании Оккервиль планируют потратить почти 80 миллионов рублей на уборку территорий, мойку площадок, вырубку больных деревьев и кустарников, а также посадку новых растений. Завершить работы должны до конца октября 2025 года.
В Колпино пройдет конкурс на содержание зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев. В Невском районе займутся ремонтом объектов и посадкой новых растений. Всего в Петербурге приведут в порядок свыше 100 объектов. На эти цели потратят более 230 миллионов рублей, добавил «Петроград».
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