В Петербурге объяснили растущую популярность книжных клубов

Книжные клубы в Северной столице стали важным инструментом социализации, психологической адаптации и преодоления одиночества. Об этом сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам депутата Законодательного собрания города Александра Рассудова, такие сообщества позволяют людям находить единомышленников и спокойно обсуждать сложные темы. Ведущая книжного клуба Екатерина Аксенова отметила, что литературные объединения сейчас активно создают музеи, библиотеки, университеты и коммерческие компании для укрепления связей в коллективах.

По данным сервиса hh.ru по СЗФО, в 2025 году наличие книжного клуба указали более чем в 1,7 тысячи вакансий, а свыше 3,5 тысячи соискателей упомянули такой опыт в резюме. Публицист Алена Долецкая добавила, что развитию тренда способствовали онлайн- и гибридные форматы встреч.