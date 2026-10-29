В Петербурге назвали самый популярный способ улучшить жилищные условия

Социальные выплаты на покупку жилья остаются самым востребованным способом улучшения жилищных условий у петербуржцев. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщила директор СПб ГКУ «Горжилобмен» Елена Галченко.

С начала 2026 года благодаря различным механизмам жилищные условия улучшили более 5,7 тыс. семей. Из них около 4 тыс., то есть примерно семь из десяти, воспользовались социальными выплатами для покупки собственного жилья.

«Социальная выплата по-прежнему остается самым популярным и востребованным у жителей способом улучшения жилищных условий», — сказала Галченко.

В 2026 году на предоставление социальных выплат из бюджета города направлено более 14 млрд рублей. Жилищный план по соцвыплатам выполнен более чем на 90%. Многодетным семьям уже предоставлено содействие на 6,35 млрд рублей, семьям с детьми-инвалидами — 767 млн рублей, молодым семьям — 58,6 млн рублей.

В текущем году 373 семьи переехали из коммунальных квартир благодаря социальной выплате. Общий объем средств по этой категории превысил 870 млн рублей. С 2023 года выплаты в рамках расселения получили более 2,5 тыс. семей на общую сумму 6,1 млрд рублей.

Размер выплаты не изменился: 2 182 158 рублей одиноким гражданам и 1 190 268 рублей на каждого члена семьи из двух и более человек.