В Петербурге на спецстоянки вывезли более 300 брошенных машин с начала 2026 года

С начала текущего года в Санкт-Петербурге на специализированные стоянки было вывезено более 300 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Как сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

На данный момент на специализированных стоянках находится 3011 единиц техники, из которых 2993 — это брошенные автомобили, а еще 18 — транспорт нелегальных перевозчиков.

Уборку машин проводят по заявкам жителей. В первом квартале через портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 252 обращения. Для ускорения процесса в этом году планируется открыть три новые стоянки — в Московском и Красногвардейском районах, а также в Ломоносове, рассчитанные на тысячу автомобилей.

Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что за прошлый год с улиц Северной столицы было эвакуировано более 1300 разукомплектованных автомобилей.