В Петербурге на Почтамтской улице установили декоративные фонари с управляемыми плафонами

В Санкт-Петербурге на Почтамтской улице установили первые в городе декоративные фонари с управляемыми плафонами. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

Новая технология позволяет менять световой сценарий, превращая освещение в часть архитектурного оформления улицы. Проект реализован Комитетом по энергетике совместно с ПАО «Газпром».

Модернизация проходит в рамках программы «Комфорт и уют в городе». По словам председателя комиссии ЗакСа Юрия Гладунова, проект бюджета на 2026–2028 годы предусматривает 5,5 млрд рублей на развитие светового оформления для обновления 60 адресов. К 2030 году город планирует модернизировать 75 тысяч световых точек.