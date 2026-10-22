В Петербурге на Канонерском острове у школы №379 открыли новую игровую площадку

На Канонерском острове у школы №379 открыли обновленную площадку с горкой в виде корабля, качелями и спортивными тренажерами. Об этом сообщили в пресс-службе «Морского порта Санкт-Петербурга», пишет Piter.TV .

Новый комплекс появился на месте устаревшей конструкции. Помимо игровой зоны здесь оборудовали спортивную площадку для детей постарше и взрослых. На прилегающей территории заменили ограждения, дорожки и брусчатку, восстановили газоны и посадили более 800 кустов декоративной спиреи.

«Для детей вот это самая лучшая площадка сейчас на Канонерском острове! Поэтому мы очень рады. Благодарны», — сказала ученица школы №379 Елизавета Кулешова.

По словам первого заместителя главы администрации Кировского района Натальи Борейко, инициатива обновления шла от жителей: старое оборудование было небезопасным.

Управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург» Максим Мартышов отметил, что площадка станет любимым местом для детей, а после каникул здесь будут заниматься группы продленного дня.