В Петербурге мужчина установил скрытую камеру на работе и попал под суд

В Петербурге 39-летний мужчина предстанет перед судом за незаконное собирание сведений о частной жизни коллег. Об этом «Мойке78» сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, он купил через интернет скрытую камеру и установил ее внутри потолка в одном из помещений бизнес-центра, где работал. С ее помощью мужчина хотел выяснить, кто из сотрудников курит в неположенном месте.

Камеру нашли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 и ч. 1 ст. 138 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, и незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд. Обвиняемому может грозить более двух лет лишения свободы.

В 2025 году в Петербурге расследовали похожее дело против 60-летнего жителя Петергофа, который устроил слежку за бывшей женой. В квартире, пока ее не было, он установил видеокамеру, но вечером того же дня устройство нашел сын потерпевшей.