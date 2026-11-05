В Петербурге Казанской церкви планируют присвоить статус выявленного объекта культурного наследия

В Петербурге Казанской церкви на Казанском кладбище в Рыбацком планируют присвоить статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом «Петрограду» сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Специалисты также установили границы территории памятника на Караваевской улице — его площадь составила 273 кв. м. Сейчас церковь имеет статус объекта, обладающего признаками культурного наследия.

Деревянную церковь возвели по проекту архитектора Леопольда Шауфельбергера в 1882–1883 годах и освятили именем Казанской иконы Божьей Матери. В конце 1880-х к ней пристроили каменный притвор с колокольней. Кладбище, где расположен храм, также назвали Казанским.

В 1920-е деревянные сооружения демонтировали, а каменные использовали как склад. В 1961 году их передали старообрядцам, и богослужения продолжились. В 1987–1988 годах здание перестроили, расширили, а на вершине установили купол. В наше время оно стало моленной Древлеправославной Поморской церкви.