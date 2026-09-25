В Петербурге к юбилею Шостаковича выпустят 10 тыс. «Подорожников»

В Петербурге выпустят лимитированный «Подорожник» к 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Тираж составит 10 тыс. экземпляров. Карта поступит в продажу 25 сентября.

Дизайн карты напоминает книжную серию «Жизнь замечательных людей». На лицевой стороне — портрет 20-летнего композитора 1925 года, на обороте — Ростральная колонна. Этот образ символизирует стойкость Ленинграда и память о знаменитой Седьмой симфонии.

Карту представят на станции метро «Владимирская». Продажи начнутся во всех кассах Петербургского метрополитена и в точках реализации проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Новый «Подорожник» вошел в серию из пяти карт, приуроченную к Году культуры Петербурга. В Комтрансе добавили, что карта к 270-летию Александринского театра поступила в продажу 30 августа. В ноябре и декабре планируется выпуск «Подорожника» к юбилеям Федора Достоевского, Дмитрия Лихачева и Николая Некрасова.