В Петербурге из-за фестиваля «Мотостолица» ограничат движение транспорта

С 15 июля в центре Санкт-Петербурга начали вводить ограничения движения транспорта из-за проведения фестиваля «Мотостолица». Об этом Piter.TV сообщили в городском комитете по транспорту.

По информации корреспондента, первые ограничения введены на Манежной площади, где сейчас идет подготовка к мероприятию. Также уже введены запрет остановки и ограничения проезда на некоторых участках Итальянской и Кленовой улиц.

С 17 июля список перекрытий расширится: движение полностью закроют на дополнительном участке Кленовой улицы, а проезжую часть на нечетной стороне Караванной улицы сузят. Ограничения будут действовать до 21 июля.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов. Подробная информация о схеме перекрытия улиц доступна по ссылке.