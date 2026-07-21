В Петербурге Дворцовый мост разведут под «морскую» музыку

В честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге пройдет музыкальное шоу «Поющие мосты». В ночь на 24, 25 и 26 июля Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист, написал «Петербургский дневник» .

Мероприятие начнется с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат композиции, отражающие дух морской службы и силу отечественного флота. Среди них — «Марш морской пехоты» в исполнении Оркестра ВМФ СССР, «Вечер на рейде» Василия Соловьева-Седого, «Гвардейский марш ВМФ» Николая Иванова-Радкевича, «Крейсер „Аврора“ Владимира Шаинского и Михаила Матусовского (архивная запись в исполнении народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля), а также марш „Кронштадт“ в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра.

Шоу «Поющие мосты» организовано изданием «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Оно проводится с 2016 года и за это время успело привлечь более 20 миллионов посетителей. Проект входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.