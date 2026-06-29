В Петербурге 67 молодежных проектов получили грантовую поддержку на 48 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге активно развивается молодежная политика, создаются различные проекты для молодых людей. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказала председатель комитета по молодежной политике Елена Разумишкина. Она подчеркнула, что город заинтересован в развитии молодежи и создании условий для ее самореализации.

По словам Разумишкиной, в Санкт-Петербурге живет около 1,3 миллиона молодых людей, и для каждой категории есть интересные проекты. Комитет работает над тем, чтобы поддерживать инициативы молодежи и направлять их энергию в созидательное русло.

«Мы всегда открыты для общения и предложений», — отметила Разумишкина.

Она подчеркнула, что диалог с молодежью — это основа успешной молодежной политики. В Санкт-Петербурге действуют различные молодежные центры, включая пространства «ПРОСТО». Они созданы для учебы, работы и досуга, где молодые люди могут развивать свои проекты, общаться и просто хорошо проводить время.

Разумишкина также рассказала о грантах и премиях для молодежи. По ее словам, в этом году 67 проектов получили грантовую поддержку на общую сумму около 48 миллионов рублей. Есть и премия правительства Санкт-Петербурга за лучший молодежный проект, победители которой получают по 125 тысяч рублей.

Кроме того, в городе активно развивается наставничество, а студенческие отряды насчитывают около пяти тысяч человек. Волонтерское движение также продолжает свою работу, помогая в различных сферах.