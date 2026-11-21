В Петербурга мужчина попытался вынести из «Дома книги» издание стоимостью почти 12 тыс. рублей
Случай произошел 18 ноября в Доме книги на Невском проспекте. 37-летний мужчина спрятал коллекционное издание об истории модного дома Chanel под куртку и попытался выйти из магазина. Сотрудник торговой точки заметил подозрительное поведение и нажал тревожную кнопку, пишет Neva.Today.
Прибывший наряд Росгвардии задержал злоумышленника у выхода. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганство.
Похищенная книга изъята, а в отношении мужчины начата проверка.