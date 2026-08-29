В Петербург не пустили 25 тонн зараженного арахиса

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили вредителей в крупной партии арахиса, которую пытались ввезти в Россию. Почти 25 тонн аргентинской продукции не пропустили в страну из-за заражения, пишет «Петроград» .

В Большом морском порту Санкт-Петербурга специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз зараженной партии арахиса. Груз следовал из Эстонии в Ленинградскую область.

В ходе фитосанитарной проверки бобовых инспекторы выявили нарушение технического регламента Таможенного союза: в продукции были обнаружены живые вредители — булавоусый хрущак и огневка сухофруктовая.

В связи с высоким фитосанитарным риском ввоз данной партии на территорию Российской Федерации был полностью запрещен, а сам груз изъят для предотвращения распространения вредителей.