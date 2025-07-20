В Петебрурге значительно увеличилось число рабочих мест для людей с инвалидностью

С начала текущего года в Санкт-Петербурге зафиксировано более чем 30-процентное увеличение вакансий для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в организациях трудится свыше 18 тысяч представителей этой категории граждан, написал «Петроград» .

Согласно данным Комитета по труду и занятости населения, в первой половине 2025 года было опубликовано 6509 вакансий для инвалидов, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение числа предложений о работе связано с нововведениями в законодательстве. С октября 2024 года компании, имеющие более 35 сотрудников, обязаны соблюдать квоты на трудоустройство инвалидов. На текущий момент около 80% организаций соблюдают эти квоты.

Для работодателей предусмотрены различные меры поддержки, включая субсидии, стажировки и помощь в адаптации сотрудников. Также активно проводятся ярмарки вакансий и семинары.