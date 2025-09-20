В Пермском университете почтили память о трагедии в кампусе

Четыре года назад, 20 сентября 2021 года, в Пермском государственном университете произошла массовая стрельба. Сегодня прошла минута молчания в память о жертвах и пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ПГНИУ .

«Большинство студентов, которые оказались свидетелями или пострадали в тот страшный день в кампусе, уже окончили Пермский университет. Постепенно стираются детали тех страшных событий», — уточнили в пресс-службе.

В 13:05 студенты и сотрудники собрались на площади перед корпусом № 8 и зажгли свечи.

Студент первого курса юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе утром 20 сентября 2021 года. В результате инцидента погибли шесть человек, более 20 получили ранения, а 37 получили различные телесные повреждения.

Перед нападением на ПГУ Бекмансуров изучал ошибки других массовых убийц. Он провел тщательную подготовку, купил ружье, патроны, экипировку, обучился стрельбе, а также узнал расположение кабинетов внутри учреждения.