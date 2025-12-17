В Пермском крае завершили ремонт 35 мостов и путепроводов по нацпроекту

В 2025 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» успешно завершился комплекс работ по реконструкции дорожной инфраструктуры. Всего за год было приведено в порядок 35 искусственных сооружений — мостов и путепроводов, написал «ФедералПресс» .

Из них 17 объектов находятся в ведении регионального министерства транспорта, а еще 18 — в собственности муниципальных образований. На региональных трассах работы касались 17 сооружений: двух путепроводов и 15 мостов, общая протяженность которых превышает 800 погонных метров.

Самым протяженным стал отремонтированный мост через реку Усьву на въезде в Чусовой. Построенный более 40 лет назад, он прошел полную реконструкцию. Второй по протяженности объект — 118-метровый мост через реку Вильву на трассе Кунгур — Соликамск, который испытывает интенсивные нагрузки от тяжелой техники. Его ремонт выполнялся поэтапно: в 2024 году обновили одну сторону, а в 2025-м — симметрично завершили работы на второй.

Параллельно масштабные работы велись на местных дорогах. Капитальный ремонт завершен на 18 объектах в 12 муниципалитетах, что в сумме составило более 1,2 км обновленных мостовых сооружений. Большинство из них были сданы в 2025 году. Среди отремонтированных — переправы через реки Большая Травянка, Сылва, Егошиха, Тулва, Очер и Ирень.