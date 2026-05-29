В Пермском крае зафиксировали рост количества бесплатных ЭКО

Каждый год в Пермском крае увеличивается количество бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбрионов для женщин, которые не могут зачать самостоятельно. Об этом сообщил сайт properm.ru .

В 2026 году планируется провести почти 1 900 процедур. В прошлом году такими технологиями воспользовались около 1 700 пациенток. За пять месяцев текущего года выполнено уже более 700 процедур. Несколько лет назад в крае проводили лишь 800 таких процедур в год.

В министерстве здравоохранения Пермского края подчеркнули, что вспомогательные репродуктивные технологии доступны всем нуждающимся. В 2025 году диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли около 260 тысяч жителей края в возрасте от 21 до 49 лет. Более чем у 16 тысяч человек выявили различные заболевания — их направили на углубленное обследование и лечение.