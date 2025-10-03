В Пермском крае подвели итоги пожароопасного сезона

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович подписал приказ о завершении пожароопасного сезона в регионе. Об этом сообщило Ura.ru .

С 28 апреля на территории 28 лесничеств был открыт пожароопасный сезон, который завершился 3 октября из-за отсутствия угрозы пожаров в лесах. В этом году зафиксирован 31 лесной пожар на площади 44,17 гектара, сообщили в минприроды.

Основными причинами возгораний стали грозы и неосторожное обращение с огнем. В министерстве отметили, что по сравнению с предыдущим сезоном количество пожаров снизилось в 1,2 раза, а их площадь — в 3,2 раза. При этом 28 из 31 пожара ликвидировали в первые сутки.