В Пермский край придет резкое потепление

К вечеру 11 марта мощное потепление придет в Пермский край с запада европейской территории России. Первые оттепели состоятся на западе региона, вероятно, и в Перми. Об этом сообщил сайт properm.ru .

С 14 марта начнется солнечная погода с высокими дневными температурами благодаря усилению влияния антициклона.

К воскресенью, 15 марта, на северо-западе Прикамья столбик термометра может показать до +8…+10 градусов. Средняя температура на севере края будет выше нормы на 8 градусов и больше в период с 12 по 16 марта.

Такая погода будет обеспечена зональным переносом воздушных масс по высоким широтам над ЕТР, который начался 10 марта. Однако, как уточнили синоптики, даже в таких условиях не стоит ждать ранней весны, потому что следом за оттепелью ожидается возвращение холодов.