В Пермский край придет похолодание после жарких дней

В Пермском крае скоро начнется понижение температуры и пройдут дожди с грозами. Такой прогноз опубликовали специалисты ГИС-Центра Пермского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте», написало URA.RU .

По мнению экспертов, вторник, 26 мая, станет самым теплым днем недели. Однако затем в регион придет холодный фронт.

«Первая половина недели будет очень теплой, вторая — на уровне климатической нормы. Дожди возможны каждый день», — отмечают специалисты ГИС-Центра.

В среду холодный фронт пройдет через территорию края с юго-запада на северо-восток. В этот день в Перми ожидается около 25 градусов тепла. В четверг днем на большей части края воздух прогреется до 18 градусов, а на юге — до 20 градусов Цельсия. Сильные дожди прогнозируются на северо-востоке края. В пятницу также возможны осадки и грозы.