В Перми завели дело на «черных лесорубов» за незаконную вырубку на 124 млн

В Пермском крае двое мужчин незаконно вырубили деревья на арендованных землях, причинив ущерб в размере 124 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
По данным следствия, мужчины арендовали земельные участки сельскохозяйственного назначения. С ноября 2022 года по март 2023 года они осуществляли незаконную вырубку деревьев, используя поддельные документы. Причиненный их действиями ущерб оценен в 124 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в Кунгурский городской суд для рассмотрения.
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