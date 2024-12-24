В Перми завели дело на «черных лесорубов» за незаконную вырубку на 124 млн

В Пермском крае двое мужчин незаконно вырубили деревья на арендованных землях, причинив ущерб в размере 124 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По данным следствия, мужчины арендовали земельные участки сельскохозяйственного назначения. С ноября 2022 года по март 2023 года они осуществляли незаконную вырубку деревьев, используя поддельные документы. Причиненный их действиями ущерб оценен в 124 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в Кунгурский городской суд для рассмотрения.