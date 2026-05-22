В Перми перекроют улицы для проведения полумарафона «ЗаБег РФ»

В связи с проведением Пермского полумарафона «ЗаБег РФ» 23 мая в центре города будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщил сайт properm.ru .

С 7:00 до 15:00 будет перекрыт ряд центральных улиц, а также запрещена парковка..

Жителям центра следует учесть, что выехать из дворов домов, расположенных на перекрытых улицах, не получится. Все машины, припаркованные вдоль трассы забега, будут эвакуированы. Вход на набережную Камы в это время будет закрыт.

Пешеходный проход будет организован на перекрестках. Проезд автомобилей экстренных служб обеспечат.