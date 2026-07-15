В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля пассажиром такси. Инцидент произошел в областном центре, когда нетрезвый 40-летний местный житель вызвал машину Kia Rio под управлением 37-летнего водителя, чтобы доехать до дома. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

По пути водитель был вынужден сделать остановку и выйти из машины, оставив ключ в замке зажигания. Воспользовавшись моментом, пассажир пересел на водительское место, завел двигатель и скрылся. Однако поездка оказалась недолгой: злоумышленник не справился с управлением или просто не заметил препятствие, въехал колесом в яму на полевой дороге недалеко от места преступления и застрял.

Владелец автомобиля оперативно заявил об угоне в полицию, благодаря чему злоумышленника удалось задержать через некоторое время. На допросе мужчина пояснил свой поступок тем, что ему просто захотелось покататься. Выяснилось, что угонщик ранее уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время, помимо уголовного дела об угоне, полиция решает вопрос о возбуждении еще одного дела — за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.