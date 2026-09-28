В Пензенской области пройдет «Неделя беременности» с 1 по 7 октября

С 1 по 7 октября в Пензенской области состоится «Неделя беременности», приуроченная ко Всероссийскому дню беременных. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

В первый день женщины, вставшие на учет в консультациях, получат сувениры от главы региона и абонементы в учреждения культуры. На следующий день минтруд проведет встречу со студенческими семьями в Пензенском госуниверситете.

Третьего октября в парке имени Белинского состоится «Марш беременности» по Тропе здоровья с концертом и чаепитием. Пятого октября в перинатальном центре больницы имени Н. Н. Бурденко пройдут «Беременные посиделки» с дыхательной гимнастикой, а шестого октября организуют круглый стол с женами участников специальной военной операции.

Завершится неделя седьмого октября: в центре «Юность» устроят встречу со студентами, а в комплексе «Лугометрия» презентуют новый бульвар и социальные программы.