В Пензенской области мужчину приговорили к обязательным работам за незаконную добычу косули и зайцев

В Белинском районе Пензеской области в январе 2026 года выявили факт незаконной добычи косули и двух зайцев. Нарушителя нашли и возбудили уголовное дело. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Виновный приговорен к одному году обязательных работ. Кроме того, с него удержат 10% заработка в доход государства.

Осужденный должен возместить ущерб в размере 210 тысяч рублей. У него также изъяли пневматическую винтовку.