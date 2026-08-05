В Пензе вынесли приговор 33-летней местной жительнице, признав ее виновной в убийстве сожителя

Железнодорожный районный суд города Пензы вынес обвинительный приговор в отношении 33-летней местной жительницы, признав ее виновной в убийстве сожителя. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Трагедия произошла в апреле 2026 года. В ходе совместного распития спиртных напитков у себя дома между подсудимой и ее 33-летним гражданским супругом вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В судебном заседании обвиняемая признала факт нанесения удара, однако выдвинула версию о том, что мужчина сам наткнулся на нож в ходе потасовки. Суд не принял эти доводы во внимание, так как они были полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами, включая результаты судебно-медицинской экспертизы.

Итоговое решение суда назначило женщине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшего: мать и сестра убитого получат компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.